Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı İş İnsanına Hapis Cezası

Fetö Sanığı İş İnsanına Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş insanı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı İş İnsanına Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan iş insanı, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyin Öğretmen ile avukatı katıldı.

Sanık Öğretmen, savunmasında, örgütle herhangi bir bağının bulunmadığını öne sürerek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüt üyesi olduğunun gerek deliller, gerekse de tanık ifadeleriyle kesinleştiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:24 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel
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