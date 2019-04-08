Fetö Sanığı İsmail Selim Doğanata'ya Hapis Cezası

Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyesi ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Şubat ayında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası KHK ile kapatılan İzmir Üniversitesi'nin mütevelli heyeti üyelerinden ve Fatih Koleji'nin sahiplerinden olan İsmail Selim Doğanata gözaltına alındı. Tutuklanan Doğanata hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan dava açıldı.



İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuklu sanık İsmail Selim Doğanata ve avukatları katıldı. Duruşma savcısının 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılmasını istediği İsmail Selim Doğanata, son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgüte maddi destek verdiğim iddiaları doğru değil. Bırakın örgüte destek olmamı, kapatılan Şifa ve Gediz Üniversiteleri'ne rakip olduğum için FETÖ'nün yaklaşık 100 milyon lira kaybetmesini sağladık. Bu örgüte hiçbir zaman üye olmadım. 'Örgüt üyeliği' asılsız ve beni rencide eden bir iddiadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Doğanata'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu sanık, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edildi..



- İzmir

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