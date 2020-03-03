FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Göksel Özçınar ve avukatları katıldı.

Son savunması alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beratını talep etti.

Mahkeme heyeti, Özçınar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti.

Sanık Göksel Özçınar önceki duruşmalarda örgütle ilgili itiraflarda bulunması nedeniyle mahkeme heyetince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.