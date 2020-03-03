FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası

20 dakika önce

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı itirafçı iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası, System.String[]

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan iş adamına 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.


Kütahya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık G.Ö., avukatları ve yakınları katıldı.


Son savunması alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beratını talep etti.


Mahkeme heyeti, G.Ö.'yü "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.


Sanık G.Ö. önceki duruşmalarda örgütle ilgili itiraflarda bulunması nedeniyle mahkeme heyetince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. - KÜTAHYA

Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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