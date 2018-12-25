Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı İtirafçı Polise 2 Yıl Hapis

Fetö Sanığı İtirafçı Polise 2 Yıl Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç polis memuru Fatih D., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı İtirafçı Polise 2 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 'örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan meslekten ihraç polis memuru Fatih D., 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık meslekten ihraç polis memuru Fatih D., hazır bulundu. 'Örgüt üyesi' olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Fatih D., "17-25 Aralık'tan sonra hemen ayrılıyorum demedim. Vicdani bir değerlendirme yaptıktan sonra, İstihbarat Şube'den çıkarıldıktan sonra ayrıldım. İstihbarat Şube'de genellikle bu yapıya mensup kişiler vardı" dedi. 

Duruşma savcısı, sanığın 'örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılmasını ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını isterken, mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Fatih D.,'yi, 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, İstinaf ve Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:59 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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