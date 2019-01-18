Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Kalite Kontrol Uzmanına 7,5 Yıl Hapis

Fetö Sanığı Kalite Kontrol Uzmanına 7,5 Yıl Hapis

44 dakika önce

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Kalite Kontrol Uzmanına 7,5 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ekmeleddin Açıkgöz, hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, savunmasında beraatini istedi. Suçsuz olduğunu öne süren Ekmeleddin Açıkgöz, "Örgüt üyesi değilim. Sağlık sorunlarım var. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ekmeleddin Açıkgöz'ü, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:28 Kaynak: DHA

Bank Asya, Kayseri, Güncel
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