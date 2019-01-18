Fetö Sanığı Kalite Kontrol Uzmanına 7,5 Yıl Hapis
44 dakika önce
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, kapatılan Bank Asya
'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuklu sanık Ekmeleddin Açıkgöz, hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve örgüte ait kurumlarda çalıştığı iddiasıyla 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan yargılanan kalite kontrol uzmanı Ekmeleddin Açıkgöz, savunmasında beraatini istedi. Suçsuz olduğunu öne süren Ekmeleddin Açıkgöz, "Örgüt üyesi değilim. Sağlık sorunlarım var. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda Ekmeleddin Açıkgöz'ü, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi gözönüne alarak, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. - Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:28 Kaynak: DHA
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz
Kışladaki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili Çarpıcı İfadeler: 11 Ayda 15 Kilo Kaybettim
Erdoğan, 6 Üniversiteye Rektör Atadı! Aralarında Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu da Var
Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Değişiklik Yapılan Kanunlar