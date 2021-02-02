FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın yargılandığı dava 18 Mayıs'a ertelendi - Son Dakika

- FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'ın yargılandığı dava 18 Mayıs'a ertelendi

Karaarslan; "Belediyeler ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

AYDIN - Aydın'da haklarında 'ihaleye fesat karıştırma' iddiası ile dava açılan, Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile FETÖ sanığı Erkan Karaarslan'dan oluşan 17 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların ek savunma talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 18 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Mahkeme çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erkan Karaarslan, "Yargı sürecine saygımız sonsuz" diye konuşarak çeşitli belediyeler ile çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde pandemi tedbirleri dolayısıyla basına kapalı görülen duruşmada tutuksuz yargılanan bazı sanıklar ve taraf avukatları hazır bulunurken, mahkemeye duruşmanın kilit isimlerinden Erkan Karaarslan da katıldı. Duruşmada sanıklar ek savunma talebinde bulundu. Talep üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 18 Mayıs 2021 tarihine erteledi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ'de 'Danışmanlık adı altında yapılan usulsüzlükleri ve ihaleye fesat karıştırma' suçlarından FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan toplam 17 kişi hakkında iddianame hazırlanmış ve FETÖ sanığı Karaarslan hakkında 9 yıldan 22 yıla, diğer tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında da 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Dava sanıklarından Erkan Karaarslan ve avukatı Emre Kılıçarslan, görülen dava duruşması sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Avukat Emre Kılıçarslan, davanın sonucunda doğru bir karar çıkmasını istediklerini belirterek, "Bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızı yaptık. Raporun eksik incelemeye dayalı olduğunu bildirdik. O eksik belgelerin de tamamlanmasını mahkemeden istedik. Bu taleplerimiz kabul edildi. Diğer evraklar da tamamlandıktan sonra yeniden bir bilirkişi raporu alınacak. Ondan sonra yeni bilirkişi heyetinin raporuna göre bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra esasa ilişkin savunmalarımızı bildireceğiz. Bu nedenle duruşmamız 18 Mayıs'a ertelendi. Biraz bu süre uzuyor ama dosya kapsamlı. Eksik husus çok fazla, sanık sayısı da fazla olduğu zaman da mahkeme heyetini de fazla zorlamamak gerekiyor. Önemli olan doğru kararın verilmesi o yüzden sürecin uzamasının bizim için bir mahsuru yok" dedi.

"Yargı sürecine saygımız sonsuz"

Adaletin sonuna kadar masumiyet arayan bir mekanizma olduğunu kaydeden sanık Erkan Karaarslan, "Bu dava bir edimin ifasına fesat karıştırma davası. Yani ilgili firma haftada bir gün Aydın'a gelip bu sorulara cevap verdi mi? yoksa vermedi mi? Bu davanın özü bu. Biliyorsunuz ki geldik. Bunlar HTS, otel ve uçak kayıtları ile bizim aleyhimize öteden bu yana yazan insanların beyanları ile sabit. HTS kayıtlarını bir başka dosyadan talep ettik. Mahkeme de bu talebimizi kabul etti. O dosyadan HTS kayıtları da geldiğinde her hafta en azından bir gün Aydın'da bulunduğumuz ve dolayısıyla bu işi yaptığımız sabit hale gelecek. Gelmedi ise bu tantana neden çıktı zaten. Bu herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla HTS kayıtları da dosya içerisine katıldıktan sonra bu dosyanın özü itibari ile bir sorunun kalmayacağını düşünüyoruz. Bu dosyaya ilişkin herhangi bir endişemiz yok. Yargı süreci rutin olarak sürüyor. Zaten bunun dışında da 4. Asliye'de de bir tane daha davamız var. Onun da 19 Şubat da bir celsesi görülecek. Onunla ilgili de bilirkişi raporu dosyaya geldi. O dosyada da ihaleye fesat karıştırma olmadığına ilişkin Sayıştay emekli uzman denetçilerinin bilirkişi raporları var. Aydın'da devam etmekte olan 2 dosya var şu anda. O dosyadan da herhangi bir sorun ve sıkıntı beklemiyoruz. Yargı sürecine saygımız sonsuz" dedi.

"İtirafçı olduğuma dair iddialar doğru değil"

Davada itirafçı olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Karaarslan, "Davada itirafçı olduğumuza dair iddialar ortaya atıldı. Bu doğru değildir. Ara ara hala birileri yazıp çiziyor. Çok sevip saydığımız bir insan olan Yalçın Bayer de öyle bir şeyler yazdı. Belgesi nedir, bilgisi nedir? kim söylemiştir? Evrakların içinde böyle bir şey yok. Kesinlikle doğru değil. 19 Şubat'ta da bu davamız Mersin'de görülecek. 1 Ağustos 2016'da başladı ve epeydir devam ediyor. O dosyadan da beraat etmeyi ve dolayısıyla bu süreçlerin kapanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Belediyeler ile çalışmayı sürdürüyoruz"

Bir dönem cezaevinde bulunan ve tahliyesinin ardından yeniden belediyeler ile ilgili çalışmalarına devam eden Karaarslan belediyelerden de çalışma konusunda talep aldığını kaydetti. Karaarslan, belediyeler ile gelir arttırıcı çalışmalar konusunda anlaşmalar yaptıklarını belirterek, "Artık biz tahliye olduktan sonra hayat bizim için normale dönüyor. Artık kendi bildiğimiz, kendi uzmanı olduğumuz alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Belediye gelirleri ile ilgili pandemi dönemi nedeniyle çok büyük problemler var. Bununla ilgili yoğun bir çalışma yapıyoruz. Haliyle talep de var. Keyfimiz gayet yerinde. Yeniden Aydın'da olmaktan son derece mutlu olduk. Belediyeler ile çalışmayayım diye düşünürken, koşullar ve şartlar bizi buraya getiriyor. Çünkü şu anda iller bankası payının yüzde 50'si borçlara kesiliyor. Belediyeler öz gelir toplayamıyorlar. Bizim de uzmanlığımız belediyelerde gelirleri arttırmak. Baz istasyonlarına dayalı olarak gelir arttırıcı çalışmalar yaptık kanunla o affedildi. Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, İstanbul'da, Ankara'daki belediyelerle çalışmalarımız var. Aydın ve ilçelerindeki belediyeler ile çalışmıyoruz. Aydın'da biliyorsunuz sert bir süreç yaşandı. Hem bizim böyle bir talebimiz yok hem de belediyelerin de buna ilişkin bir cesaretlerinin olmadığını düşünüyorum. Ama Aydın'da dışındaki illerde Antalya, Adana ve Mersin gibi pek çok ilde gelir arttırıcı çalışma sözleşmelerimiz ile süreçlerimiz devam ediyor. Hayli güzel, büyük çaplı işler yapıyoruz. Emlak vergisi, ilan reklam vergisi ve ÇTV gelirlerini arttırıyoruz. Dolayısıyla belediyelerdeki çalışmalarımız belli bir rutinde devam ediyor. Hem büyükşehir hem de ilçe belediyeleri ile çalışıyoruz. Büyükşehir belediyelerinde öz geliri arttırmak kolay bir iş değil. Çevre temizlik vergisine dayalı veya merkezi hükümet gelirlerini arttırmaya dayalı 3-4 büyükşehir belediyesi ile çalışıyoruz. İlçelerde biraz daha kalem çok. Her siyasi partiden belediye var. Antalya'da büyükşehir belediyesi ile çalışmıyoruz ama diğer saydığım illerdeki büyükşehir belediyeleri ile çalışıyoruz. Tek tek saymayayım. Adana'da büyükşehirden hariç 3 tane daha ilçe belediyesi ile sözleşmemiz var" ifadelerini kullandı.

"Sayıştay'ın kararını sunduğumuzda bütün dayanaklar ortadan kalkacak"

Sayıştay'dan gelecek gerekçeli kararı mahkeme heyetine sunacağını ve bu karar doğrultusunda görülen dava dosyasındaki tüm dayanakların ortadan kalkacağını iddia eden Karaarslan, "Bu dava ile ilgili bizim haftada bir gün gelme işini yapmadığımız ve dolayısıyla edimin ifasına fesat karıştırıldığına ilişkin bir değerlendirme var. Bu değerlendirme doğru değil. Belgeler içerisinde HTS kaydı ve diğer belge ve bilgiler olmadığı için bunlar anlaşılamıyor olabilir. Buna itiraz ettik. Bu konuda da Sayıştay'ın kesin bir kararı var. Gerekçeli karar yazılamadığı için o kararı mahkemeye henüz sunmadım. O karar Sayıştay'dan çıktığında, ihalenin yapılabileceği ve yapıldığı ilişkin karar çıktığında bu dosyadaki bütün dayanaklar ortadan kalkmış olacak" dedi.