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FETÖ sanığı lokantacı: Yerimi mesken tuttular, kurtulmaya çalıştım

1 saat önce

BOLU Dağı'ndaki ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, tutuklu yargılanmasına devam edildi.

FETÖ sanığı lokantacı: Yerimi mesken tuttular, kurtulmaya çalıştım, System.String[]
BOLU Dağı'ndaki ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, tutuklu yargılanmasına devam edildi. Çolak, duruşmadaki savunmasında, "Fethullah Gülen'in ziyareti sonrası iş yerimi mesken tuttular. Bunlardan kurtulmaya çalıştım. Örgütle bağlantım yok" dedi. 
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesinde hakkında yakalama kararı bulunan; ancak darbe girişimi öncesi umreye gittiğini söyleyerek, yurt dışına kaçan İsmail Çolak, ocak ayında teslim oldu. Çolak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, tutuklu sanık İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi. Çolak, duruşmadaki savunmasında, "Biz Düzce'ye Trabzon'dan 50 yıl önce geldik. 50 yıllık emeğimle iş yeri kurdum ve isim yaptım. İsmimi büyütmeye çalışırken, bunlarla birlikte anılması, beni üzüyor" diye konuştu. 
FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in, 1994 yılında lokantasında yemek yemesinin ardından örgüte bağlı bazı kişilerin iş yerini mesken tuttuğunu öne süren Çolak, "Fethullah Gülen'in ziyareti sonrası iş yerimi mesken tuttular. Ben bunlardan kurtulmaya çalıştım. Benim örgütle bağlantım yok. Beraatimi istiyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu İsmail Çolak hakkında Bolu'da devam eden davalardaki dosya örneklerinin birer kopyasının istenmesine, sanığın tutuklu yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


- Zce
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:24 Kaynak: DHA
Bolu, Güncel
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