FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanan, 'hacamatçı mahrem imam' Mehmet Sağlam'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Sağlam, duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "10 yıldır hobi olarak hacamat yapıyorum. Tanıkların birçoğunu hacamat yaptığımdan biliyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlendi; ancak bulunamadı. Polisler, bina giriş- çıkış güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G.'nin, Sağlam'ın evini ziyaret ettikleri belirlendi. Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini söyleyerek, polise ifade verdi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Sağlam'ın, 2016'da İstanbul 'da yapılan operasyonda yakalanan, örgütün 'jandarma mahrem yapılanması'nda ' Marmara bölge temsilcisi' olarak faaliyet yürüten ve 'Zeynel', 'Latif', ' Fatih ' kod isimlerini kullanan Nihat Keskin 'in evinde ele geçirilen hafıza kartına göre, 'mahrem yapılanma'da sözde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi. Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanıp, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 'GÜNDE 8-9 KİŞİ GELİR'Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sağlam ve avukatı katıldı. Sağlam, iddiaları kabul etmezken, bir dönem örgütün dershanelerinde ücret karşılığı çalıştığını ve bu dershanelerin anlaştığı banka olan kapatılan Bank Asya 'dan maaşını aldığını söyledi. Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Sağlam, "İddianamede 'Marmara bölge yapılanması'nda ismim görünüyor. Ben hiç Marmara Bölgesi 'nde ikamet etmedim. 10 yıldır hobi olarak hacamat yapıyorum. Günde 8-9 kişi hacamat yaptırmaya evime gelir. Tanıkların birçoğunu hacamat yaptığımdan biliyorum" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen tanıklar Ali A. ve Sancar G. ise sanığın evine hacamat yaptırmak için gittiklerini söyledi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine, sanığın mal varlığına koyulan tedbirin kaldırılmasına ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.