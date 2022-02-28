FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum

28.02.2022 17:09
FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanan, 'hacamatçı mahrem imam' Mehmet Sağlam'ın tutuklu yargılanmasına başlandı.

FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanan, 'hacamatçı mahrem imam' Mehmet Sağlam'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Sağlam, duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "10 yıldır hobi olarak hacamat yapıyorum. Tanıkların birçoğunu hacamat yaptığımdan biliyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlendi; ancak bulunamadı. Polisler, bina giriş- çıkış güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G.'nin, Sağlam'ın evini ziyaret ettikleri belirlendi. Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini söyleyerek, polise ifade verdi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Sağlam'ın, 2016'da İstanbul'da yapılan operasyonda yakalanan, örgütün 'jandarma mahrem yapılanması'nda 'Marmara bölge temsilcisi' olarak faaliyet yürüten ve 'Zeynel', 'Latif',  'Fatih' kod isimlerini kullanan Nihat Keskin'in evinde ele geçirilen hafıza kartına göre, 'mahrem yapılanma'da sözde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi. Sağlam, 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanıp, tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam hakkında 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. 'GÜNDE 8-9 KİŞİ GELİR'Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sağlam ve avukatı katıldı. Sağlam, iddiaları kabul etmezken, bir dönem örgütün dershanelerinde ücret karşılığı çalıştığını ve bu dershanelerin anlaştığı banka olan kapatılan Bank Asya'dan maaşını aldığını söyledi. Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen Sağlam, "İddianamede 'Marmara bölge yapılanması'nda ismim görünüyor. Ben hiç Marmara Bölgesi'nde ikamet etmedim. 10 yıldır hobi olarak hacamat yapıyorum. Günde 8-9 kişi hacamat yaptırmaya evime gelir. Tanıkların birçoğunu hacamat yaptığımdan biliyorum" dedi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen tanıklar Ali A. ve Sancar G. ise sanığın evine hacamat yaptırmak için gittiklerini söyledi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine, sanığın mal varlığına koyulan tedbirin kaldırılmasına ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


YORUMLAR
500
Hacamatçı FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı Hacamatçı FETÖ şüphelisi hakim karşısına çıktı Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü, Mehmet Sağlam, Mahrem, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum - Son Dakika


Son Dakika
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
16:12 İki kuzen düştükleri su kuyusunda yaşamını yitirdi: Biri 2, diğeri 3'ündeydi!
16:10 İddia: Roman Abramoviç, Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapıyor
15:51 Ekrem İmamoğlu: Yeni metrobüsler geliyor, kalanı için Cumhurbaşkanlığı onayını bekliyoruz
15:47 Ukrayna-Rusya müzakeresi bu sözlerle başladı: Kendinizi güvende hissedebilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:25:38. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement