Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası

FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası

5 saat önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imam yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ahmet Eldeş, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu.

FETÖ sanığı mahrem imama 9 yıl 4 ay hapis cezası, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imam yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Ahmet Eldeş, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu.
İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Eldeş ve avukatı hazır bulundu.
Duruşma savcısı, örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer alan Eldeş'in FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında mahrem imam olarak görev yaptığına dikkati çekerek, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını istediği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünden esasa ilişkin mütalaa verdi.
Hakkındaki suçlamaları reddeden Eldeş, beraat ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Eldeş'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:53 Kaynak: AA
İzmir, Güncel
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