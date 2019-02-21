Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı "Mahrem İmama" Hapis Cezası

Fetö Sanığı "Mahrem İmama" Hapis Cezası

1 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salcan ve avukatı katıldı.

Salcan, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek "Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u ve diğer programları kullanmadım. Kimseye sohbet toplantısı yapmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Salcan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 17:08:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı "Mahrem İmama" Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]