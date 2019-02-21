Fetö Sanığı "Mahrem İmama" Hapis Cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve örgütün "mahrem imamları" arasında yer aldığı iddia edilen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salcan ve avukatı katıldı.



Salcan, savunmasında, "mahrem imam" olduğu yönündeki iddiaları kabul etmediğini belirterek "Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u ve diğer programları kullanmadım. Kimseye sohbet toplantısı yapmadım. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.



Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını verdi.



Mahkeme heyeti, sanık Salcan'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Leyla'nın Burun Ameliyatını Gerçekleştiren Doktor, Diş Tellerine Dikkat Çekti

Vatandaşın İhbarı ile Yabancı Tabelalar Tek Tek Söküldü

Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor

Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın