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FETÖ sanığı "mahrem imama" hapis cezası

2 saat önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığa 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt mahrem imamlarından aldığı öne sürülen tutuklu sanığa 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Aydemir bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.
Savunması alınan sanık Ferhat Aydemir, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia etti.
2010 yılında yapılan KPSS'de kimseden soru almadığını ileri süren sanık Aydemir, "Ben sınav sorularını çalmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." diye konuştu.
Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 2010 yılında yapılan KPSS soru ve cevaplarını örgüt mahrem imamlarından aldığını ve sanığın örgüt içerisinde emniyet personellerinden sorumlu "mahrem imam" olarak görev üstlendiğini aktardı.
Savcı, sanık Aydemir'in haksız şekilde aldığı puan neticesinde Çukurova Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kimyager olarak atamasının yapıldığı ve bu şekilde kamudan yıllarca haksız şekilde maaş aldığı dikkate alınarak üzerine atılı "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanık Ferhat Aydemir'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 11 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydemir'e 235 bin 500 lira adli para cezası da verildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:55 Kaynak: AA
Adana, KPSS, Güncel
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