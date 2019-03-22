Fetö Sanığı Mesut Yılmazer Hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Yakalama Kararı Verildi.
1 saat önce
IHAAW175032-ASA/22-03-2019- FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi.
IHAAW175032-ASA/22-03-2019
- FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara
22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi. 22.03.2019 17: 50: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:57 Kaynak: İHA
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