Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Mesut Yılmazer Hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Yakalama Kararı Verildi.

Fetö Sanığı Mesut Yılmazer Hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Yakalama Kararı Verildi.

1 saat önce

IHAAW175032-ASA/22-03-2019- FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi.

Fetö Sanığı Mesut Yılmazer Hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Yakalama Kararı Verildi., System.String[]
IHAAW175032-ASA/22-03-2019

- FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi. 22.03.2019 17: 50: 32 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:57 Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa
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