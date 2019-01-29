Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Muhasebeciye, 8 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığı Muhasebeciye, 8 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

17 dakika önce

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan muhasebeci Eren Büyükşahin, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Muhasebeciye, 8 Yıl 1 Ay Hapis Cezası, System.String[]
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan muhasebeci Eren Büyükşahin, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eren Büyükşahin, karar duruşmasında avukatı Selim Yılmaz ile birlikte hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Büyükşahin, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme, Eren Büyükşahin'e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:16 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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