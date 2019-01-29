Fetö Sanığı Muhasebeciye, 8 Yıl 1 Ay Hapis Cezası
17 dakika önce
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan muhasebeci Eren Büyükşahin, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan muhasebeci Eren Büyükşahin, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Eren Büyükşahin, karar duruşmasında avukatı Selim Yılmaz
ile birlikte hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddia edilen Büyükşahin, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme, Eren Büyükşahin'e, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:16 Kaynak: DHA
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