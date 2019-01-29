Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Mühendise Hapis Cezası

Fetö Sanığı Mühendise Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan mühendise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Mühendise Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan mühendise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık S.Ş. ile avukatı katıldı.

Sanık S.Ş. savunmasında, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, ByLock kullandığı yönündeki raporların çelişkili olduğunu savundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:34 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eskort Sitesi Üzerinden İlişkinin Ardından Şantaj Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu

İsrail, Kenevir İhracatı İçin Harekete Geçti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Trump'ın Danışmanı Arasında Suriye Zirvesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 19:47:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Mühendise Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]