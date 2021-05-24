FETÖ sanığı öğretmen, HSK personeli kadınlara 'evlilik' görüşmesi yaptırmış - Son Dakika

FETÖ sanığı öğretmen, HSK personeli kadınlara 'evlilik' görüşmesi yaptırmış

24.05.2021 14:45
FETÖ sanığı öğretmen, HSK personeli kadınlara 'evlilik' görüşmesi yaptırmış, System.String[]

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 'mahrem imam'ların da olduğu 71 kişi hakkında iddianame hazırladı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında 'mahrem imam'ların da olduğu 71 kişi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, sanıklardan tarih öğretmeni Gül K.'nin, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) çalışan, sohbet verdiği, örgüt üyesi kadın memurları, evlenmeleri için yine örgüte üye erkek memurlarla evinde görüştürdüğü belirtildi.

Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 71 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. İddianamede, örgütün, Adalet Bakanlığı içinde kadrolaşmak için kendi elemanlarını veya örgüte kazandırabileceklerini düşündükleri kişileri sınavdan önce ön mülakata aldığı, bu kişiler için örgüt müktesebatı ve girecekleri sınavın özelliğine göre kişisel gelişimlerini artıracak hazırlık kampları düzenlediği belirtildi. Bu kamplar sonunda örgütün 'mahrem imam'larının, mülakata girecek kişilere, 'mülakat adabı' eğitimi verdikten sonra sınavı kazanmaları durumunda ilk maaşlarının yarısını örgüte vermeyi taahhüt ettirdiği aktarıldı. Adayların, mesleğe girmeden önce ve sonraki aşamalarda FETÖ'nün amaçları doğrultusunda yönlendirildiği kaydedildi.

6 BÖLGEDEN 'ADALET YAPILANMASI'FETÖ'nün 'Türkiye adalet personeli ülke yapılanması'nın 6 bölgeden oluştuğu, bu bölge yapılanmalarının altında birden fazla ili kapsayan 'dar bölge yapılanması', onun da altında 'il yapılanması' bulunduğu belirtildi. 'Dar bölge yapılanması'nın genellikle birden fazla ilden oluştuğu, şehir sorumlularının ağır ceza mahkemesi yargı alanlarına göre belirlendiği kaydedildi.'EVLENDİRME SORUMLUSU'İddianamede, örgütün adalet teşkilatı içinde yürüttüğü 'izdivaç' faaliyetlerine ilişkin detaylar dikkat çekti. HSK içindeki evlilik faaliyetlerinin, 'HSK kadın ve izdivaç sorumlusu', 'Sümeyye-Ayşe' kod adlı Gül K. tarafından yürütüldüğü belirtildi. İddianamede, 'Troodon' isimli gizli tanığın, Gül K. hakkındaki "HSK'nın örgüte bağlı kadın üyelerine bakan, kod adının 'Ayşe' veya 'Sümeyye' olduğunu bildiğim kişidir. 'Ayşe' isminin gerçek ismi olup olmadığını bilmiyorum. Karı-koca HSK'daki kadınların genel durumlarıyla ilgilenirlerdi. Aynı zamanda evlendirme sorumlusudur" ifadelerine yer verildi. 'SORUMLU OLACAĞIM KİŞİLERİN HSK'DAN OLACAĞINI SÖYLEMEDİ'Tarih öğretmeni olan Gül K.'nin ifadesi de iddianamede yer aldı. Gül K., eşi Mahmut K.'nin 2012 yılının ortalarında, kendisine o dönem HSYK olan HSK'da çalışan memurlara sohbet vermek isteyip istemediğini sorduğunu belirterek, şunları kaydetti:  "O dönem kolejde çalıştığım için yoğundum, ilk zamanlar kabul etmedim; ancak daha sonra eşimin yoğun ısrarları nedeniyle haftada veya 15 günde bir olacak şekilde hafta sonları bu memurlara sohbet vermeyi kabul ettim. Eşimin kendi çalıştığım kolej haricinde başka şahıslara sohbet vermemi istemesinin sebebi tarih öğretmeni oluşumdan dolayı hitabet yeteneğimin olmasıydı. Eşimin o tarihlerde HSK'da çalışan memurlarla nasıl irtibat kurduğunu ve tanıştığını bilmiyorum, muhtemelen örgüt içerisinde bulunduğu için birilerinin yönlendirdiğini düşünüyorum. Zaten ilk zamanlarda eşim bana sohbet vereceğim ve sorumlu olacağım kişilerin HSK'dan olacağını söylememişti." 'ERKEKLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEREK SÖYLEDİLER'Gül K., sohbetlere başladıktan sonra 'İhsan bey' olarak bildiği kişinin adreslerine geldiğini ve sohbete katılan kadınların manevi durumlarını sorduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bekar olan kadın arkadaşları evlenmeleri için yine bekar olan örgüte müzahir erkek şahıslarla görüştürüp görüştüremeyeceğimi sordu. Ben de bu teklifi kabul ettim. Bana örgüte müzahir bekar kadın şahısların izdivaçları ile ilgili yardımcı olmak üzere soy isimlerini hatırlamadığım Hatice ve Gülsüm adında 2 kadının yardımcı olacağını söyledi. Kadınlar ne tarz erkekler ile evlenmek istediklerini, köken ve fiziksel özellikler belirterek söylediler. Bunun akabinde Hatice ve Gülsüm bu kadınların istedikleri özellikte bulunan erkek şahısları benim ikametime getirdiler ve bu 4 kadın şahısla ikametime getirmiş oldukları erkek şahısları görüştürdüler. Bu görüşmeler ikametimin salonunda, kadın ve erkek şahıslar baş başa kalacak şekilde yaklaşık 45 dakika boyunca yapıldı. İkametime gelen erkek şahısların kim olduklarını bilmiyorum ve bu şahısları görmedim. Bu şahısları ikametimde eşim karşılamıştı."


Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Mahrem, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FETÖ sanığı öğretmen, HSK personeli kadınlara 'evlilik' görüşmesi yaptırmış - Son Dakika


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