FETÖ sanığı öğretmene 2 yıl hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Meryem H. (38), 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuksuz sanık Meryem H. hazır bulundu. Kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu ve FETÖ/PDY'ye ait bazı okullarda öğretmen olarak çalıştığı iddiasıyla yargılanan Meryem H., örgütsel amacı olmadığını öne sürdü. Meryem H., duruşmadaki savunmasında, "Bankaya destek olma gibi amacım yoktu. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanık Meryem H.'yi 'örgüte yardım etme' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verildi.