Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Öğretmene 7,5 Yıl Hapis ve Tahliye

Fetö Sanığı Öğretmene 7,5 Yıl Hapis ve Tahliye

24 dakika önce

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddialarıyla tutuklu yargılanan Necdet O. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Öğretmene 7,5 Yıl Hapis ve Tahliye, System.String[]
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddialarıyla tutuklu yargılanan Necdet O. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Necdet O., cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Necdet Osma, tutuklu bulunduğu Uşak Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Örgüte ait kurumlarda öğretmen olarak çalıştığı, kapatılan Bank Asya'da hesabı olduğu iddialarını kabul etmeyen Necdet O., "Örgüte üye olmadım. Kapatılan Bank Asya'ya örgütsel talimatla para yatırmadım. Annem hasta, O'nun yanında olmak istiyorum. Mağdurum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Necdet O'yu, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, tahliye etti. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: DHA

Kayseri, Bank Asya, Güncel
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