Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Öğretmene 9 Yıl 4 Ay Hapis

Fetö Sanığı Öğretmene 9 Yıl 4 Ay Hapis

1 saat önce

KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgütün çeşitli illerdeki okullarında rehber öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Arif Kapar, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Öğretmene 9 Yıl 4 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de görülen FETÖ/PDY davasında, örgütün çeşitli illerdeki okullarında rehber öğretmenlik yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Arif Kapar, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Arif Kapar ile avukatı katıldı. Karar öncesi savunma yapan Kapar; FETÖ/PDY'nin sözde atamalarıyla çeşitli illerdeki okullarında öğretmenlik yaptığı, örgüt üyelerinin telefonlarına şifreli haberleşme programı 'ByLock' yüklettiği ve kapatılan Bank Asya'ya para yatırmaları talimatı verdiği iddialarını kabul etmedi. Son olarak kapatılan Melikşah Üniversitesi'nde görev yapan Arif Kapar, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, sanık Arif Kapar'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:26 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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