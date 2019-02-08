Fetö Sanığı Örgütün "Seçim Taktiği"Ni İtiraf Etti

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, örgütün 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık görevlisi olmaları için bazı mensuplarını bir siyasi partiye üye kaydettirdiği itirafında bulundu.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, örgütün 1 Kasım 2015 seçimlerinde sandık görevlisi olmaları için bazı mensuplarını bir siyasi partiye üye kaydettirdiği itirafında bulundu.



Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık Samet T, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.



Ordu'daki bir teknik liseden 2009'da mezun olduğunu belirten sanık, FETÖ'ye ait kapatılan FEM Dershanelerine bir yıl gittiğini ve o sene üniversite sınavını kazanamadığını anlattı.



Ertesi yıl ise İstanbul'da yaşayan ablasının yanında kalıp başka bir dershaneye giderek Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesini kazandığını dile getiren Samet T, FETÖ ile o yıllarda tanıştığını kaydetti.



Eskişehir'de örgüt evlerinde kaldığı süreçte Ankara'da özel tedbirli evlerde seçmeler yapıldığını öne süren sanık, "Seçmelerde Fetullah Gülen'in en az 15 kitabının okunması ve 200 saat kasetini dinlemek, risalelerin en az yarısını okumuş olmak, örgütün uygun göreceği kişiyle evlenmek ve örgütün verdiği maaşa rıza gösterip hiçbir kötü alışkanlığının olmaması şartları vardı. Bu yapı içinde asker ve polis okullarına öğrenci yetiştiren örgüt mensuplarına askerlik ve polislik mesleği, kamuda çalıştırma ve sınav kazandırma garantisi veriliyordu." dedi.



"İktidar partisi hariç kim güçlüyse ona oy verin"



Samet T, örgütün deşifre olmasından sonra üyelerinin daha dikkatli olmaya başladığını vurguladı.



FETÖ'den kopmaların Aralık 2015'te başladığına dikkati çeken sanık, şöyle devam etti:



"Örgütten ayrılmalar başladığı için 'Diriliş Sohbeti' adı altında onar kişiyle gelen biri, 'yabancı kişilerin sınava tabi tutulduğu, çürük elmaların ayrıldığı, imanımızın güçlendiği, yakın zamanda bu durumun biteceği, yapıya sahip çıkanların yönetici olacağını, ayrılanların imanını kaybedeceğini' ifade etti. O dönem ByLock üzerinden pek çok mesaj geldi. Kimin hakkında dinleme olsa, bir operasyon olsa ByLock'tan dinleme olanların, operasyona tabi tutulanların isimleri bildiriliyordu. 'Onlarla görüşmeyin.' diye söyleniyordu. Seçim çalışmaları sırasında iktidar partisi karşısında kim güçlüyse ona oy verilmesini söylüyorlardı. İkameti il dışında olanların masrafı karşılanıp oy kullanmaya gönderiliyordu."



FETÖ'nün "sandık başlarına sızma" taktiği



Samet T, kimlik fotokopilerinin örgüt üyelerince kendilerinden habersizce kullanıldığını ileri sürdü.



Savunmasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden önce kimlik fotokopilerinin alındığını ve kendilerinden habersizce bir siyasi partiye üye kaydedilerek sandık görevlisi yapıldıklarını anlatan sanık, "Seçim zamanı sandık başında oy takibi yapmamızı istediler. Gidenler oldu ama ben gitmedim. 2015'te üniversiteden mezun olduktan sonra Eskişehir'de kalmaya devam ettim. O dönem sıkıntılıydı. Evlere polisler baskın yapmaya başlamıştı. 2016 ocak ayının 7'sinde bu örgütle tüm bağımı kopardım." diye konuştu.



Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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