Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Polise 6 Yıl 10 Ay Hapis

Fetö Sanığı Polise 6 Yıl 10 Ay Hapis

26 dakika önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Ahmet G. (41), tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Polise 6 Yıl 10 Ay Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan polis memuru Ahmet G. (41), tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında, soruşturma kapsamında açığa alınan tutuksuz sanık Ahmet G. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen 2 tanık, ifadelerinde, 2011-2014 yılları arasında Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde birlikte görev yaptıklarını ve örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını söyledi. Tanıklar, 17- 25 Aralık olaylarından sonra ise Ahmet G.'yi  örgütün toplantılarında görmediklerini belirtti. Ahmet G. ise, Mardin'de zor bir görevi yürüttüklerini, sosyal çevre olarak da fazla imkanları olmadığını, bu nedenle 17- 25 Aralık öncesi birkaç defa örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti sanık Ahmet G.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:39 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencisinin Velisi ile İlişki Yaşayan Öğretmen Beraat Etti EPDK'den Sanayi Abone Grubu Sayılacak Tesislerde Değişiklik Kararı

Fatih Portakal'a Açılan FETÖ Soruşturmasında Karar Verildi Oğluna Trafiğe Açık Alanda Araba Kullandıran Babanın Sorumsuzluğu Pes Dedirtti!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Polise 6 Yıl 10 Ay Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]