Fetö Sanığı Polise 7, 5 Yıl Hapis
34 dakika önce
KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru Salih U., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru Salih U., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, soruşturma kapsamında açığa alınan tutuksuz sanık Salih U. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Salih U. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, yargılama sonucu Salih U.'ya 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:07 Kaynak: DHA
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