Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Polise 7, 5 Yıl Hapis

Fetö Sanığı Polise 7, 5 Yıl Hapis

34 dakika önce

KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru Salih U., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Polise 7, 5 Yıl Hapis, System.String[]
KAYSERİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında açığa alınan polis memuru Salih U., tutuksuz yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, soruşturma kapsamında açığa alınan tutuksuz sanık Salih U. ve avukatı hazır bulundu. Sanık Salih U. savunmasında, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, yargılama sonucu Salih U.'ya 'örgüt üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:07 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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