Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı profesöre hapis cezası
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FETÖ sanığı profesöre hapis cezası

1 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretim üyesine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı profesöre hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski öğretim üyesine 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık eski Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi profesör Celaletdin Camcı ile avukatı katıldı.

Sanık Camcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Sanık Camcı, diplomasının FETÖ elebaşının yeğeninin evinden çıkmasının, kendine komplo düzenlenmesi sonucu olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın, örgüt elebaşının çağrısıyla Bank Asya'ya para yatırarak örgüte finansal destek sağladığını, Fetullah Gülen'in öz yeğeni Ahmet Ramiz Gülen'in yakalandığı evde sanığın diploması ile adına düzenlenmiş 2 uzmanlık belgesinin ele geçirildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Camcı'ya "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

FETÖ'nün Gaziantep Üniversitesindeki akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada Camcı'nın da yer aldığı 88 sanık hakkında dava açılmış, daha sonra sanıkların dosyaları ayrılmıştı.

Öte yandan, 18 Nisan 2018'de FETÖ elebaşının yeğeni Gülen, yargılandığı Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:06 Kaynak: AA
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