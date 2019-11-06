Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı SAT'çılar ile 'mahrem imamları'nın davası

FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem imamları"nın davası

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına...

FETÖ sanığı SAT'çılar ile

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıklar, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

İddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaları reddeden sanıklar, darbe girişimine katılmadıklarını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini, terör saldırısı kapsamında karargaha çağrıldıklarını savundu.

Sanıklar, kimseye ateş etmediklerini, darbe kapsamında hareket etmediklerini iddia ederek, hiçbir terör örgütüne veya cemaate üye olmadıklarını, örgütün çıkarları kapsamında hareket etmediklerini öne sürdü.

Sanıklar, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

Duruşma, yarına ertelendi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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