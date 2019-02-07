Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Sözde "Eyalet Ablasına" Hapis Cezası

Fetö Sanığı Sözde "Eyalet Ablasına" Hapis Cezası

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve örgütün sözde "eyalet ablası" olduğu iddia edilen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Sözde
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan ve örgütün sözde "eyalet ablası" olduğu iddia edilen sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Merve Özlem Şentürk ve avukatı hazır bulundu.

Şentürk, savunmasında, örgütün "eyalet ablası" olduğu ve örgüte ait gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddialarının doğru olmadığını öne sürdü.

Hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmeyen sanık Şentürk, "Ben ByLock kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Üniversitede okurken bir kaç kere sohbetlerine katıldım. Üzerime suç atan şahısları tanımıyorum. ByLock'taki yazışmaları kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek, tanık beyanlarının çelişkili olduğunu iddia etti.

Duruşma savcısı, mütalaasında, sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şentürk'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:12 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
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