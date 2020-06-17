FETÖ sanığı tanığı darp etti - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) duruşmasına tanık olarak katılan Diyanet-Sen İl Başkanı Şevket Bozdoğan sanığın saldırısına uğradı.



FETÖ/PDY kapsamında İl Müftülüğü görevinden ihraç edilen H.M.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tanık olarak katılan Diyanet-Sen Şube Başkanı Şevket Bozdoğan, meslekten ihraç edilen diyanet görevlisi sanığın saldırısına uğradığını iddia etti.



Darp edildiğini söyleyen Bozdoğan, "Bugün saat 10.30'da FETÖ'den ihraç edilen H.M.A. hakkında tanık olarak çağrıldım. Saat 10.40'ta adı geçen şahıs bana adliye önünde saldırdı. Saldırı sonrası kaşımda ve yüzümde yara oluştu. Ben önce konuşmaya geliyor zannettim birden üzerime saldırdı yumruk atmaya başladı. Hakkında şikayette bulunacağım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ