Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Üniversite Öğrencilerine Hapis Cezası

Fetö Sanığı Üniversite Öğrencilerine Hapis Cezası

1 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 6 üniversite öğrencisi, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Üniversite Öğrencilerine Hapis Cezası, System.String[]
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 6 üniversite öğrencisi, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda 15 Temmuz 2016 sonrası örgütün "hücre evlerinde" kalmaya devam ettikleri öne sürülen tutuklu sanıklar Cemil Basut, Mustafa Şahin, Muhammed Safa Delice, Okan Yılmaz, İhsan Emiroğlu ve Umutcan Damarseçkin ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Basut'a 12 yıl 9 ay, Şahin'e 12 yıl, Delice ve Emiroğlu'na 6 yıl 3'er ay, Yılmaz'a 3 yıl 1 ay, Damarseçkin'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Delice, Emiroğlu, Yılmaz ve Damarseçkin'in tahliyesine hükmedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kışladaki Gıda Zehirlenmesiyle İlgili Çarpıcı İfadeler: 11 Ayda 15 Kilo Kaybettim Erdoğan, 6 Üniversiteye Rektör Atadı! Aralarında Ünlü İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu da Var

Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Değişiklik Yapılan Kanunlar Gri Lisetede Yer Alan Terörist Hakkari'de Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 13:00:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Üniversite Öğrencilerine Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]