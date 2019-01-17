Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Üniversite Öğrencisine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığı Üniversite Öğrencisine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

1 saat önce

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Üniversite Öğrencisine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mesut Vargeloğlu ve avukatı katıldı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası örgütün "hücre evlerinde" kalmaya devam ettiği belirlenen Vargeloğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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