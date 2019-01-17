Fetö Sanığı Üniversite Öğrencisine 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan üniversite öğrencisi, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mesut Vargeloğlu ve avukatı katıldı.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası örgütün "hücre evlerinde" kalmaya devam ettiği belirlenen Vargeloğlu, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:04 Kaynak: AA
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