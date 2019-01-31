Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Üniversiteliye 5 Yıl Hapis ve Tahliye

Fetö Sanığı Üniversiteliye 5 Yıl Hapis ve Tahliye

16 dakika önce

KAYSERİ'de, üniversite öğrencisi Yusuf Sözcü, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Fetö Sanığı Üniversiteliye 5 Yıl Hapis ve Tahliye, System.String[]
KAYSERİ'de, üniversite öğrencisi Yusuf Sözcü, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı FETÖ/PDY davasında, 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasının duruşmasında, tutuklu sanık Yusuf Sözcü hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütü üyeliği' iddialarını kabul etmeyen Sözcü, "Öğrenciliğime devam etmek istiyorum. Örgütle hiçbir irtibatım yok. Mağdurum. Tahliyemi istiyorum" dedi.  Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yusuf Sözcü'yü 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sözcü'nün, cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak, yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesi kararlaştırıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:31 Kaynak: DHA

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