Fetö Sanığı Üniversiteliye 6 Yıl 3 Ay Hapis
51 dakika önce
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Sinan A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi Sinan A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sinan A., karar duruşmasında hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasını kabul etmeyen sanık Sinan A., suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi.
Yargılama sonucunda Sinan A'ya, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İstinaf ve Yargıtay
süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı. - Kayseri
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:56 Kaynak: DHA
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