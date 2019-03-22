Fetö Sanığı Yılmazer Hakkında Yakalama Kararı
1 saat önce
FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi.
FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara
22. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı verildi. FETÖ sanığı Mesut Yılmazer hakkında Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına, sanığın yeniden tutuklanması talebiyle Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince itiraz kabul edilerek sanık Mesut Yılmazer hakkında tekrar yakalama kararı verildi. Diğer yandan bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada sanık Mesut Yılmazer'in FETÖ şüphelisi Ali Fuat Yılmazer
'in akrabası olduğu iddia edilmiş ise de sanık Mesut Yılmazer'in Kütahya
nüfusuna kayıtlı olduğu, Ali Fuat Yılmazer'in ise Sakarya
nüfusuna kayıtlı olduğu ve taraflar arasında akrabalık ilişkisi bulunmadığı tespit edildi.
(Yağmur Yıldız/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
FETÖ'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon: 126 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
Altın Yükselişini Sürdürüyor! İşte Güncel Fiyatlar
Astrolog Şenay Yangel ile Nuray Sayarı'nın "Çalıntı Burç Yorumu" Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor
Anne, Kızına Cinsel İstismarda Bulunan Sapığın Mesajlarını İfşa Etti