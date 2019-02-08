Fetö Sanığına 11 Yıl Hapis Cezası

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 11 yıl 4 ay 7 gün hapse mahkum edildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve 2010 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 11 yıl 4 ay 7 gün hapse mahkum edildi.



İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu bulunduğu Yalvaç T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS'le bağlanan sanık Hüsnü Çelik ve avukatı katıldı.



Duruşma savcısı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından çalınarak örgüt mensuplarına dağıtılmasına ilişkin sanığın dosyasının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının dosyasıyla birleştirildiğini belirterek, Çelik'in sınavdan önce soruları alarak kamu zararının oluşmasına iştirak ettiğine kanaat getirildiğini bildirdi.



Sanığın, 2009'daki KPSS'de eğitim bilimleri testinde 120 sorudan 61'ine, 2010'daki sınavda ise 120 sorudan 105'ine doğru yanıt verdiğine, sınavın iptal edilmesiyle 120 sorunun 73'ünü doğru cevapladığına dikkati çeken savcı, 2009'daki KPSS'de genel yetenek testindeki 60 sorudan 49'una doğru cevap verdiği halde 2010'daki sınavda 60 sorunun 59'una doğru yanıt verdiğini kaydetti.



2009'daki genel kültür testindeki 60 sorunun 11'ini doğru yanıtlayan sanığın 2010'da ise bu soruların 59'una doğru cevap verdiğini anlatan savcı, Çelik'in "kamu kurumunun zararına dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Savcı ayrıca, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kayıtları, bilirkişi raporları, kapatılan Bank Asya kayıtları, tanık ve gizli tanıkların ifadeleriyle elde edilen somut delillerin göz önünde bulundurularak Çelik'in, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaa verdi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Çelik, FETÖ'yle iltisaklı olmadığını savunarak beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık" suçunun teşebbüste kalmasını dikkate alarak sanığa 2 yıl 2 ay 7 gün hapis ve 100 lira adli para cezası verdi.



Heyet, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdığı Çelik'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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