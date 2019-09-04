Fetö sanığına 6 yıl 10 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Fadime Ü. (29), 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Fadime Ü. ile avukatı hazır bulundu. 2011-2013 yıllarında örgüte ait bir kolejin yurdunda danışmanlık yaptığı, Bank Asya'da hesap açtırıp, para yatırdığı ve örgütün gizli iletişim programı 'ByLock' kullandığı iddialarına karşı savunma yapan Fadime Ü, "Bank Asya'ya para yatırdığım doğrudur. Çocuğumun doğumunda toplanan paraları 'faizsiz bankacılık' diye yatırdım. Örgüte ait okulda danışman olarak çalıştım, örgüt olduğunu bilmiyordum. ByLock kullanmadım, örgüt üyeliğim yoktur, yazışma içeriklerini kabul etmiyorum. 2013'ten beri ev hanımıyım, eşim de tutuklu, 4 yaşındaki çocuğumun psikolojisi bozuldu" dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Fadime Ü.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. İstinaf süreci ve cezaevinde kaldığı süre dikkate alınarak sanığın tahliyesi kararlaştırıldı.