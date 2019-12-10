FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
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Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün Eskişehir yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Türkan G. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Türkan G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR
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