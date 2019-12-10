Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis

6 saat önce

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.

FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis, System.String[]

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanık 6 yıl 3 ay hapis ile cezalandırdı.


Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, örgütün Eskişehir yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Türkan G. ve avukatı katıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Türkan G.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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