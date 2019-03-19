Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Fetö Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

42 dakika önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan Fadime Akkoç katıldı.

Sanık Akkoç, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.

Örgütle bir bağının olmadığını savunan Akkoç, "Ben çok fazla telefon hattı değiştirdim. ByLock'un yüklü olduğu hattı kesinlikle kullanmadım demiyorum. Ancak bu hattı kullanıp kullanmadığımı hatırlayamıyorum." dedi.

Suçsuz olduğunu iddia eden Akkoç, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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