Fetö Sanığına "Cinsel İstismar"Dan Gözaltı
1 saat önce
Adıyaman'da tutuksuz yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı ve arkadaşı, erkek çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Adıyaman
'da tutuksuz yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı ve arkadaşı, erkek çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, FETÖ sanığı N.Ö'nün erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.Ö. ile arkadaşı A.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Öte yandan, N.Ö'nün, FETÖ'ye ilişkin davada Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA
Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak!
TV'lerde Boy Gösteren Sahte Profesör İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak
Emlak Katılım Bankası 18 Yıl Aradan Sonra Faaliyete Başladı