Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığına "Cinsel İstismar"Dan Gözaltı

Fetö Sanığına "Cinsel İstismar"Dan Gözaltı

1 saat önce

Adıyaman'da tutuksuz yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı ve arkadaşı, erkek çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Fetö Sanığına
Adıyaman'da tutuksuz yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı ve arkadaşı, erkek çocuklara cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, FETÖ sanığı N.Ö'nün erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, N.Ö. ile arkadaşı A.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Öte yandan, N.Ö'nün, FETÖ'ye ilişkin davada Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı, yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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