Fetö Sanığına Etkin Pişmanlıktan Ceza İndirimi
1 saat önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, örgütün deşifresine yönelik itirafları dikkate alınarak 2 yıl 1 aya düşürüldü.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski astsubaya verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası, örgütün deşifresine yönelik itirafları dikkate alınarak 2 yıl 1 aya düşürüldü.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Mustafa K. ve avukatı katıldı.
Sanık Mustafa K. savunmasında 2007 yılında göreve başladığını belirterek, "Adana'da kod adını Şehmuz olarak bildiğim şahıs benimle ilgileniyordu. Bu yapıdan kopmaya çalıştım fakat ısrarla peşimi bırakmıyorlardı. Beni ankesörlü sabit hatlardan arıyorlardı. Bu yapının gerçek yüzünü anladım. Pişmanım, tüm bildiklerimi önceki aşamalarda da anlattım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.
Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı sanığın cezasını, örgütün deşifresine yönelik verdiği bilgileri dikkate alarak 2 yıl 1 aya indirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:10 Kaynak: AA
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