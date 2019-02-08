Fetö Sanığına Hapis Cezası
1 saat önce
Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "üniversitecisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün "üniversitecisi" olduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Necati Kemik ve avukatı katıldı.
Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olması, örgütün Adana il yapılanmasında "Nevzat" kod adıyla "üniversiteci" olarak görev yapması, sanığın haklarında FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan işlem yapılanlarla telefon görüşmelerinin olduğu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Sanık Kemik savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumunun bulunmadığını iddia etti.
Mahkeme heyeti, sanık Kemik'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:05 Kaynak: AA
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