Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığına Hapis Cezası

Fetö Sanığına Hapis Cezası

1 saat önce

Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık Mehmet Şirin Atmaca, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözleri sorulan sanık Atmaca, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın örgüte ait dernekte genel sekreter olduğunu, örgütün il imamı Habip Biçakcı'ya bağlı çalıştığını ve örgüt içerisinde "okuma salonlarının genel müdürü" olarak görev yaptığını belirterek, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ifadelerinde etkin pişmanlık şartları oluşmadığı için talebini reddederek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
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