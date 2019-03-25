Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığına Hapis Cezası

Fetö Sanığına Hapis Cezası

43 dakika önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada ByLock'a 53 bin 32 kez giriş yaptığı belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığına Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada ByLock'a 53 bin 32 kez giriş yaptığı belirlenen sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Halil İbrahim İskenderoğlu ile avukatı katıldı.

ByLock raporunda 53 bin 32 kez giriş yaptığı belirlenen sanık İskenderoğlu, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, "Gelen ByLock raporlarını kabul etmiyorum. Çelişkiler vardır. Ben ByLock programını kullanmadım. Hiçbir zaman bu örgüt lehine herhangi bir eylemim olmadı." şeklinde savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve çok sayıda giriş yaptığının tespit edildiği belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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