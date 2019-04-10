Fetö Sanığına Hapis Cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Acar ile avukatı katıldı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Acar, ByLock programını kullanmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.



Duruşma savcısı, sanığın, 2 ayrı telefon hattında ByLock kullandığını, örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştığını, hakim-savcılarla ilgilendiğini, örgütün talimatını kendisine bağlı olan kişilere ilettiğini, yargı mensuplarını örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirdiğini ve "Cüneyd" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanık Cengiz Acar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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