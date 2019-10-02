Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığına hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

FETÖ sanığına hapis cezası

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığına hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Feride T, Tosya Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla (SEGBİS) katıldı.

Sanık Feride T, savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını ileri sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Feride T, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği, elektriğe yapılan yüzde 14,9'luk zammı yargıya taşıyor
Adalet Bakanı Twitter'dan duyurdu! Avukatlık hizmetinde KDV, yüzde 18'den 8'e düşürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 2 oldu Adnan Oktar'dan kadın sanıklara: Bütün kadınlara aşığım. Ancak bu Allah aşkı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 15:07:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığına hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]