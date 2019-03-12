Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığından İlginç Savunma: "93 Aramayı Eski Kız Arkadaşlarım Yapmış Olabilir"

Fetö Sanığından İlginç Savunma: "93 Aramayı Eski Kız Arkadaşlarım Yapmış Olabilir"

1 saat önce

Eskişehir'de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Abdulkadir S., ankesörlü telefon konuşmalarına ilişkin yaptığı savunmada, "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir" dedi.

Fetö Sanığından İlginç Savunma:
Eskişehir'de Fethullaçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen ve tutuksuz olarak yargılanan Abdulkadir S., ankesörlü telefon konuşmalarına ilişkin yaptığı savunmada, "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir" dedi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davada mesleğinden ihraç edilen Havacı Astsubay Abdulkadir S. ile avukatı hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık, hakkında yapılan suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Sanık Abdulkadir S. savunmasında, "Ankesörlü telefondan 93 kere eski kız arkadaşlarım aramış olabilir. Benim örgütle hiçbir alakam yoktur" cevabına istinaden Mahkeme Başkanı, "Diğer astsubaylar da aynı numaralardan aranmış. Onları da mı kız arkadaşların aramış?" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir S.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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