FETÖ sanığını savunan FETÖ sanığı avukata, duruşmada 'yasaklama' cezası - Son Dakika

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında yargılanan avukat Orhan Karakuş'un avukatı İbrahim Temur'un da aynı suçtan ceza aldığı ve dosyasının Yargıtay aşamasında olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti, avukata 1 yıl süreyle sanık avukatlığına yasaklama cezası verdi.

Kapatılan Bank Asya ile FETÖ/PDY'nin sözde 'emniyet imamı' firari Osman Hilmi Özdil'in avukatlığını yaptığı iddiasıyla aranan avukat Orhan Karakuş, mayıs ayında düzenlenen operasyonla Ankara'da gözaltına alındı. Yapılan soruşturmada Karakuş'un, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla 2014 yılında Bank Asya hesabına 2,5 milyon lira yatırdığı, TMSF'nin el koyması üzerine bankadaki 3 milyon 769 bin 810 lira çektiği tespit edildi. Eskişehir Odunpazarı'nda bodrum katta ele geçirilen örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kitabından da Karakuş'un parmak izinin çıktığı tespit edildi.

Birçok örgüt üyesiyle de irtibatı tespit edilen Orhan Karakuş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. SAVCI TESPİT ETTİ, MAHKEME YASAKLADI

Orhan Karakuş hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması, Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, Karakuş tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, avukatı İbrahim Temur ise salonda hazır bulundu. Savunmaya geçilmeden söz isteyen cumhuriyet savcısı, sanığın avukatının da aynı suçtan yargılandığını belirterek, 'Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Karakuş'un vekilliğini yapamayacağını dile getirip, mahkemeden yasaklanmasını talep etti. Avukat Temur da aynı suç kapsamında yargılandığı Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl 10 ay hapis cezası aldığını, dosyanın Yargıtay aşamasında olduğunu söyledi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, avukata, sanık avukatlığından 1 yıl yasaklama cezası verdi. Kararın incelenmesi için Ankara Barosu ve Adalet Bakanlığı'na gönderilmesine karar veren mahkeme, sanığın savunmasının sonraki celse alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ ANKARA,