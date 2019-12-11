FETÖ sanığının eşinden "Onu büfelerden FETÖ'cüler değil, ben arıyordum" savunması - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığının eşinden 'Onu büfelerden FETÖ'cüler değil, ben arıyordum' savunması - Son Dakika

FETÖ sanığının eşinden "Onu büfelerden FETÖ'cüler değil, ben arıyordum" savunması

6 saat önce

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddia edilen 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ sanığının eşinden

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları iddia edilen 17 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, 267 kez kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve toplam 6 bin 980 saniye görüşme yaptıkları belirlenen tutuksuz 17 sanık ile avukatlar katıldı.

Sanıklardan C.Ş'nin tanık olarak dinlenen eşi Ö.Ş. (31), aile olarak FETÖ ile hiçbir bağlarının olmadığını ileri sürdü.

C.Ş'nin, 2014 yılında Eskişehir'de öğrenciyken erkek arkadaşı olduğunu belirten Ö.Ş, "Çoğu zaman kontörüm olmadığı için o dönemlerde büfelerden arıyordum. Dolayısıyla iddianamede bahsi geçen sabit aramalar bununla alakalıdır. Eşimi büfelerden FETÖ'cüler değil, ben arıyordum." dedi.

Tanık U.B. ise sanıklardan B.G'yi, 2009'da Konya'nın Akşehir ilçesinde birlikte gittikleri, FETÖ'ye ait olan ve daha sonra kapatılan dersaneden tanıdığını söyledi.

Dersanede kendilerine terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarının dinletildiğini aktaran U.B, "Bizden askerlik mesleğini seçmemiz isteniyordu. 2013'ten sonra B.G'nin bu örgütle bağını kestiğini biliyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaası için ek süre vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"nda yer aldıkları ve bazıları örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları öne sürülen tutuksuz 17 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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