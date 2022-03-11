FETÖ sanığının "sivil imam"larla irtibatı gerekçeli kararda - Son Dakika
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FETÖ sanığının "sivil imam"larla irtibatı gerekçeli kararda

11.03.2022 13:20
FETÖ sanığının "sivil imam"larla irtibatı gerekçeli kararda

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan sanığın örgütün "sivil imam"ları ile irtibatlı olduğu gerekçeli kararda belirtildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "bölge talebe mesulü" olduğu iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılan sanığın örgütün "sivil imam"ları ile irtibatlı olduğu gerekçeli kararda belirtildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 18 Ocak'taki duruşmada 7 yıl 6 ay hapis cezası verilen tutuksuz N.Ü. hakkında yazılan gerekçeli kararda, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı, 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl yapıldığı ve örgütün mahrem eyalet yapılanması anlatıldı.

Kararda, sanık N.Ü'nün yargılama sırasında inkar etmesine karşın askeri öğrencileri büfe telefonları ve sabit hatlardan arayarak iletişime geçtiği ve onlarla örgütsel toplantılar yaptığı belirtildi.

N.Ü'nün FETÖ'nün "mahrem imamları"ndan talimat aldığı ve örgütsel gizliliğe uygun hareket ettiği vurgulanan kararda, sanığın FETÖ üyeliğinden haklarında adli işlem yapılmış 30 "sivil imam"la tanımadığını öne sürmesine rağmen telefon irtibatının saptandığı kaydedildi.

Kararda, kod adı kullanıp "ev abiliği, bölgeci, belletmen ve bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü ifade edilen N.Ü'nün HTS kayıtlarındaki incelemede FETÖ'nün Elazığ avukatlar sorumlusu Abdullah Ö. ile irtibatlı olduğu ve 12 kez görüşme yaptığı bildirildi.

Gerekçeli kararda, sanığın FETÖ'ye ait yurt ve öğrenci evlerinde kaldığı, örgüte eleman temin etmeye çalıştığı ve FETÖ irtibat ve iltisakı gerekçesiyle kapatılan kuruluşlarda SGK kaydının bulunduğu belirtildi.

Kararda, sanığın Elazığ'da bir dönem okuma salonunda çalıştığı aktarılarak, "Sanığın, Elazığ'da okuma salonunda işe girdikten sonra 'bölge talebe mesulü' sıfatıyla öğrencileri gözlediği, 'örgütsel fişleme' yaparak onları derecelendirdiği ve 'mahrem imam'lara bilgi vererek öğrencilerle ilgili seçim şansı sunduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bazı kişilerin sanık hakkındaki beyanlarına da yer verilen kararda, N.Ü'nün "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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