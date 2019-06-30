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FETÖ sanıkları hesap veriyor

27 dakika önce

Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.

FETÖ sanıkları hesap veriyor, System.String[]
Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:58 
Ekonomi
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