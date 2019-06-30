FETÖ sanıkları hesap veriyor
27 dakika önce
Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.
Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na ilişkin temmuz ayında 7 ildeki 25 davada bin 504 sanık yargılanacak.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:58
Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu
Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti
Kıskanmamak elde değil! Boğaz'ın yanı başında köy hayatı yaşıyorlar
Tam 2 bin tane cep telefonu! Gece yatarken bile yanından ayırmıyor