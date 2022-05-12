FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında - Son Dakika
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FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında

12.05.2022 18:09
FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında

Kırıkkale'de aralarında eski akademik ve idari personelin bulunduğu 20 kişinin FETÖ/PDY'den tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale'de aralarında eski akademik ve idari personelin bulunduğu 20 kişinin FETÖ/PDY'den tutuksuz yargılanmasına devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada Kırıkkale Üniversitesi'nde görevliyken meslekten ihraç edilen aralarında akademik ve idari personelin olduğu 20 kişinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz yargılanan sanıklar E.B., İ.T. M.K., A.Ç.R.O., M.I. T.B., E.A., E.Y., M.Ü., A.K. ve D.E ile avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. A.B. isimli sanık İzmir'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, 7 sanık ise duruşmaya gelmedi. Hakim karşısına çıkan diğer sanıklar, suçlamaları reddederek beraatlarını talep etti. Sanıkların ve avukatların ifadeleri sonrasında mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Mayıs gününe erteledi. - KIRIKKALE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Hakim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ sanıkları yeniden hakim karşısında - Son Dakika


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