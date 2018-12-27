Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'si, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, özel bir şirketten emekli mühendis olan tutuklu sanık Mehmet Yavuz T. ve tutuksuz yargılanan eşi Z.T. ile eski askeri öğrenci M.K.A. ve sanık avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Mehmet Yavuz T. ve M.K.A'nın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, Z.T'nin ise beraatini istedi.
Mehmet Yavuz T. savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, "Kullandığım telefon eşimin adına kayıtlı. ByLock programı indirmedim. Bank Asya
'da ise 2000 yılından beri hesabım vardır. Hesabımdaki iniş ve çıkışlar kredi kartı ödemelerimden dolayıdır. Örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadım. Ben emekli bir insanım, sağlık sorunlarım var, beraatimi istiyorum." diye konuştu.
Sanık M.K.A. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Askeri öğrenciydim. Benim bu terör örgütüyle hiçbir bağlantım yok. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.
Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Z.T. de masum olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Yavuz T. ve M.K.A'ya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, Mehmet Yavuz T.nin tahliyesine hükmetti.
Heyet, aynı suçtan yargılanan Z.T'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.