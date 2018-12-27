Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'si, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'si, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, özel bir şirketten emekli mühendis olan tutuklu sanık Mehmet Yavuz T. ve tutuksuz yargılanan eşi Z.T. ile eski askeri öğrenci M.K.A. ve sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar Mehmet Yavuz T. ve M.K.A'nın, "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, Z.T'nin ise beraatini istedi.

Mehmet Yavuz T. savunmasında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürerek, "Kullandığım telefon eşimin adına kayıtlı. ByLock programı indirmedim. Bank Asya'da ise 2000 yılından beri hesabım vardır. Hesabımdaki iniş ve çıkışlar kredi kartı ödemelerimden dolayıdır. Örgüt elebaşının talimatıyla para yatırmadım. Ben emekli bir insanım, sağlık sorunlarım var, beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Sanık M.K.A. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Askeri öğrenciydim. Benim bu terör örgütüyle hiçbir bağlantım yok. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum." dedi.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Z.T. de masum olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Yavuz T. ve M.K.A'ya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, Mehmet Yavuz T.nin tahliyesine hükmetti.

Heyet, aynı suçtan yargılanan Z.T'nin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:30 Kaynak: AA

Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırının Faili Almanya'da Yakalandı

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 17:13:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]