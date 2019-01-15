Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Kayseri
'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Bekir İğde
, eski öğretmen Gürkan Arslan, astsubay Furkan Çınar
ve iş adamı İbrahim Göknar, tutuksuz yargılanan eski öğretmen Oğuz İlik ile avukatları hazır bulundu.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirdiği ve kullandığı, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdığı iddialarını kabul etmeyen sanık İğde, suçsuz olduğunu öne sürdü.
Sanık Arslan'ın yargılandığı davada ise 2 doktor tanık dinlendi. Sanığın sohbetlerine gelerek, imamlık yaptığını belirten tanıkları tanımadığını belirten Aslan, örgütün okullarında çalıştığını söyledi.
ByLock programını kullanmadığını ve örgütün talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadığını savunan Arslan, tahliyesi ve beraatini istedi.
Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık aramayla iletişim kurduğu iddiasını reddeden Çınar da masum olduğunu öne sürdü. Çınar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Örgütün okullarında çalıştığını dile getiren sanık İlik ise örgütün lise mezunlarından sorumlu büyük bölgesi iddiasının ise doğru olmadığını öne sürdü.
İş adamı Göknar da örgüt üyesi olmadığını belirterek, tahliyesi ve beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, İğde'ye, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay, Arslan'a 6 yıl 10 ay 15 gün, İlik ve Çınar'a 6 yıl 3'er ay, Göknar'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. İğde'nin tutukluluğunun devamına karar veren heyet, sanıklar Arslan Göknar ve Çınar'ın ise tahliyesine hükmetti.