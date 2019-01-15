Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan 5 sanığa, 3 yıl 1 ay 15 gün ile 8 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanıklar Bekir İğde, eski öğretmen Gürkan Arslan, astsubay Furkan Çınar ve iş adamı İbrahim Göknar, tutuksuz yargılanan eski öğretmen Oğuz İlik ile avukatları hazır bulundu.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirdiği ve kullandığı, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asyaya para yatırdığı iddialarını kabul etmeyen sanık İğde, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık Arslan'ın yargılandığı davada ise 2 doktor tanık dinlendi. Sanığın sohbetlerine gelerek, imamlık yaptığını belirten tanıkları tanımadığını belirten Aslan, örgütün okullarında çalıştığını söyledi.

ByLock programını kullanmadığını ve örgütün talimatıyla Bank Asyaya para yatırmadığını savunan Arslan, tahliyesi ve beraatini istedi.

Örgütün mahrem imamları ile sabit hatlardan ardışık aramayla iletişim kurduğu iddiasını reddeden Çınar da masum olduğunu öne sürdü. Çınar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Örgütün okullarında çalıştığını dile getiren sanık İlik ise örgütün lise mezunlarından sorumlu büyük bölgesi iddiasının ise doğru olmadığını öne sürdü.

İş adamı Göknar da örgüt üyesi olmadığını belirterek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, İğde'ye, "terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 3 ay, Arslan'a 6 yıl 10 ay 15 gün, İlik ve Çınar'a 6 yıl 3'er ay, Göknar'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. İğde'nin tutukluluğunun devamına karar veren heyet, sanıklar Arslan Göknar ve Çınar'ın ise tahliyesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı Son Dakika! Öğretmen Atamalarının Mülakat Sonuçları Açıklandı

Erdoğan'dan Belediye Başkan Adayına: Senin Niye Bıyık Yok? Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:13:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanıklarına Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]